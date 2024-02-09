Здоровье 09 февраля 2024, 17:34 «Ридлайф.ру»: домашние растения положительно влияют на психическое здоровье человека

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Домашние растения не только служат украшением интерьера, но и благотворно влияют на психику людей рядом. Об этом сообщил «Ридлайф.ру» со ссылкой на профессора, заведующего кафедрой растениеводства в университете Техаса A&M Чарли Холла.

По его словам, наличие домашних растений способствуют снижению гормона стресса кортизола. Как добавило Utro.ru, эффект от цветах в горшках можно сравнить с эффектом от присутствия питомцев.

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«Положительное влияние на мозг оказывается всякий раз, когда рядом с вами находится ряд биофильных раздражителей, таких как растения», — отметил ученый.

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