Здоровье 12 января 2024, 15:29 "Ридлайф.ру": домашнее отбеливание может привести к разрушению зубов

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В последнее время в соцсетях появилось много советов, как добиться идеальной улыбки в домашних условиях, однако часть из них не работает, а остальная — просто вредит. Об этом сообщил «Ридлайф.ру».

В частности, может привести к разрушению эмали и зубов отбеливание в домашних условиях, если воспользоваться советами из Сети. Потому что там в основе средства для красивой улыбки — перекись водорода и пищевая сода.

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Еще один опасный совет — пытаться самостоятельно изменить фору зубов с помощью подпиливания, добавил сайт «Дни.ру». При этом инструментом выступает пилочка для ногтей или наждачная бумага. Если попытаться использовать их, можно разрушить зубы.

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