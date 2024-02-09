Здоровье 09 февраля 2024, 17:38 Ридлайф.ру: для похудения нужно комбинировать аэробные и силовые нагрузки

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Вопреки расхожему мнению бег — не самый эффеткивный метод при борьбе с лишним весом. Об этом сообщил Ридлайф.ру со ссылкой на соответствующее исследование.

В нем приняли участие люди в возрасте от 20 до 89 лет, которые занимаются бегом любительски и на профессиональном уровне. В итоге специалисты пришли к выводу, что регулярные занятия этим видом спорта помогают не набирать лишний вес, но не слишком помогают его сжигать.

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Как добавило Utro.ru, чтобы похудеть, следует совмещать аэробные и силовые нагрузки.

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