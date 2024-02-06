Здоровье 06 февраля 2024, 15:34 Ридлайф.ру: чтобы избавиться от прыщей, может понадобиться специальная диета

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Чтобы избавиться от прыщей, нужно, в первую очередь, определить, что именно вызывает эту проблему. Об этом сообщил Ридлайф.ру.

Очень часто решение кроется в правильном питании. Слишком жирная и острая пища могут спровоцировать высыпания. Однако устанавливать причину появления прыщей нужно только со специалистом.

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Как добавили «Дни.ру», также категорически запрещено принимать антибиотики без назначения врача. Специалист может также посоветовать специальные препараты, которые помогут снять воспаление.

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