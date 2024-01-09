Здоровье 09 января 2024, 12:29 «Ридлайф»: рацион, включающий большое количество растительных продуктов, обеспечит крепкое здоровье и долголетие

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Ученые выяснили, что человек, придерживающийся растительного рациона, имеет более крепкое здоровье и живет дольше тех, кто предпочитает есть продукты животного происхождения. В растительной пище содержится много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые обладают противовоспалительными свойствами и защищают клетки от повреждений, написал «Ридлайф».

Как уточнили «Дни.ру», красное мясо и обработанные продукты, напротив, при частом употреблении могут стать причиной развития тяжелых заболеваний, в том числе рака.

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Долгожители, как правило, придерживаются полезных привычек не только в рационе, но и в образе жизни. Они занимаются спортом, не курят и имеют крепкие социальные связи.