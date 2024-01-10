Здоровье 10 января 2024, 18:08 «Ридлайф»: четко поставленные цели и их выполнение помогут избавиться от лишнего веса в кратчайшие сроки

Читать 360tv в

Для того, чтобы процесс похудения проходил продуктивно, в первую очередь следует поставить четкие цели, а затем следить за их выполнением. Таким советом с россиянами поделилось издание «Ридлайф».

Как написали «Дни.ру», цель «больше заниматься спортом» принесет меньший результат, чем, например, цель «играть в баскетбол два раза в неделю».

Реклама

Важно найти то занятие и те упражнения, которые приносят вам удовольствие. Если вам не нравится бегать, можно пойти на танцы или заняться фитнесом. Людям, которые предпочитают тренироваться дома, можно обратить внимание на йогу или пилатес. Самой главное, чтобы процесс приносил удовольствие и увеличивал желание сделать фигуру еще стройнее.