РФПИ раскрыл план по объемам выпуска «Спутника V» в 2021 году

Он подчеркнул, что пока существуют некие ограничения для масштабного производства препарата, поэтому в этом году объемы рассчитаны на прививки для 700 миллионов человек. При этом страны, которые сейчас заявят о готовности приобрести российский препарат, получат его только в мае или июне.

Дмитриев отметил, что фонд рассчитывает максимально нарастить производственные мощности по производству «Спутника V» за рубежом.

По его словам, РФПИ ведет сотрудничество с зарубежными разработчиками вакцин от коронавируса. Он упомянул британскую компанию AstraZeneca, которой сейчас российские специалисты помогают повысить эффективность ее препарата.

«Мы не будем единственным поставщиком. Должно быть портфолио из разных вакцин», — подчеркнул глава фонда.

Дмитриев сделал прогноз по завершению масштабной вакцинации в различных странах мира. По его оценке, Россия может закончить этот процесс к июню. Страны Евросоюза и США — к сентябрю этого года.

«Другие страны будут вакцинировать население и в этом, и в следующем году», — заключил Дмитриев.

Ранее глава РФПИ анонсировал открытие производств вакцины «Спутник V» в Китае и Бразилии. На сегодняшний день крупные площадки по выпуску препарата уже работают в Индии и Корее.

Российский препарат от коронавируса прошел регистрацию в 16 странах мира. Как сообщила «Газета.ru», сегодня первую партию вакцины доставили в Венгрию. Это первая страна Евросоюза, которая начнет вакцинировать своих граждан российским препаратом.

По словам министра иностранных дел страны Петера Сийярто, всего в Венгрию поступило 40 тысяч доз препарата. Глава дипломатического ведомства отметил, что решение Брюсселя закупать вакцины от коронавируса централизованно и распределять их по странам ЕС оказалось провальным.