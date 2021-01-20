РФПИ подал заявление для регистрации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

В заявлении говорится, что РФПИ подал заявление о регистрации вакцины и ожидает, что процесс проведения экспертиз начнется в феврале.

«Решение Европейского агентства лекарственных средств о предоставлении „Спутнику V“ регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок», — отмечается в сообщении.

Также в пресс-службе фонда уточнили, что накануне эксперты Европейского агентства лекарственных средств с участием международных ученых провели консультацию для разработчиков российской вакцины. Рекомендации по итогам встречи направят разработчикам «Спутника V» через семь-десять дней.

Российская вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Препарат уже получил разрешение на использование в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.