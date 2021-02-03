РФПИ: Европа может одобрить вакцину «Спутник V» к применению в марте

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут одобрить к применению в странах Евросоюза в ближайшее время. В РФПИ надеются, что это произойдет в марте.

В Российском фонде прямых инвестиций рассчитывают получить регистрацию в ЕС в ближайшие месяцы. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, которого процитировал сайт «Вести.ru».

«У нас есть электронный талончик, который подчеркивает, что наша заявка получена. <…> Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию. <…> Процесс может занять февраль, может, начало марта», — уточнил Дмитриев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что в стране пока не могут прививать людей российской вакциной «Спутник V». Европейские органы и власти стран ЕС рассмотрят препарат с научной точки зрения после презентации производителя.

В 2021 году объемы производства «Спутника V» в России позволят обеспечить препаратом порядка 700 миллионов человек. В фонде рассчитывают по максимуму нарастить производственные мощности для выпуска вакцины за рубежом.