РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в четырех странах ЕС

Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустят Италии, Испании, Франции и Германии. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился об этом с компаниями из этих стран. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель фонда.

Собеседник агентства отметил, что переговоры еще с целым рядом производителей лекарственных препаратов в Евросоюзе продолжаются.

«РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства „Спутник V“. В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС», — заявил представитель фонда.

Он подчеркнул, что Россия готова начать поставки вакцины от коронавируса в те страны Евросоюза, которые самостоятельно зарегистрируют вакцину. После одобрения российского препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) начнутся во все страны ЕС.

Глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявила, что до конца апреля ведомство закончит проверку стандартов производства вакцины «Спутник V» на соответствие европейским нормам. Если все будет в порядке, то в мае препарат получит регистрацию ЕС.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление европейского чиновника уточнило, что ЕС планирует начать переговоры по закупке «Спутника V». Для начала этого процесса достаточно запросов от четырех стран.