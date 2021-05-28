РФ вошла в список десяти самых курящих стан мира за прошедшие 30 лет

Россия вошла в список десяти самых курящих стан в мире за последние годы. Статистику периода с 1990 по 2019 годы опубликовал журнал The Lancet.

Аналитики отметили, что в 2019 году количество курящих людей достигло 1,1 миллиарда человек. По словам специалистов, эта пагубная привычка является причиной 7,7 миллиона смертей во всем мире. Ученые заметили высокий уровень курения среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. Речь идет о каждом пятом молодом человеке и каждой 20-й девушке, написал сайт «Политика сегодня».

Как считают эксперты, человек вряд ли будет курильщиком, если он не станет регулярно курить к 25 годам. Авторы исследования заявили, что странам нужно принять эффективные меры по борьбе против употребления табачной продукции. Специалисты рассматривают такой вариант как увеличение налогов на табак, сообщил сайт «Экономика сегодня».

Помимо России в список самых курящих стран вошли Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины.

Страдающие от табачного дыма в подъездах россияне вправе требовать возмещения с курильщиков морального вреда. С таким заявлением выступил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды.