Россиянам объяснили, почему отличаются результаты тестов на антитела

Бывают случаи, когда тесты на антитела к коронавирусу показывают ошибочный результат. Причина может скрываться в особенностях организма конкретного человека. Но есть способы уменьшись вероятность неточности исследования.

«Почти все из 150 зарегистрированных в России тестов основаны на детекции S-белка. Производителей этих белков в мире не так уж и много. Остальные компании их покупают и делают свои тест-системы. Все зависит от того, насколько качественно сделаны системы: больше или меньше они кладут этого белка», — пояснил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Он добавил, что от концентрации балка зависит чувствительность теста на антитела. Если чувствительность низкая, то наличие антител может быть не выявлено. При этом на самом деле они могут быть в организме. Еще ошибочным результат может быть, если в организме уже выработались антитела к веществу, похожему на частицу коронавируса.

Антитела могут через какое-то время исчезнуть даже у переболевшего ковидом. Специалисты советуют при подозрении на инфекцию сдавать тест на антитела IgM. Если после заражения прошло больше трех недель, то можно сдать и IgM, и IgG. Только второй вид антител стоит проверять, когда после предполагаемого момента заболевания прошло больше трех месяцев.