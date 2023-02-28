Эксклюзив 28 февраля 2023, 03:38 «Результаты непредсказуемы». Врач Болибок рассказал об испытаниях российской вакцины от аллергии на кошек Врач Болибок: вакцина от кошек будет нацелена на снятие тяжелых аллергических проявлений РИА «Новости»

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Команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом вела разработку вакцины от аллергии на кошек. Препарат уже успешно прошел доклинические исследования и находится на стадии клинических испытаний. Результаты этой работы могут быть непредсказуемыми, отметил в разговоре с «360» врач-иммунолог Владимир Болибок.

«В новой разработке Сеченкого университета речь идет о комбинированных аллергенах, которые еще пока не применялись. Здесь даже сама по себе молекула новая. Поэтому те трудности, с которыми ученые могут столкнуться, непредсказуемы», — отметил Болибок.

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Он подчеркнул, что у кошек порядка семи белков, вызывающих аллергию. Самым сильным аллергеном является кошачий эпителий, поэтому скорее всего его взяли за основу для новой вакцины.

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«Смысл нового подхода в разработке вакцины заключается в том, чтобы не меняя иммуногенность, то есть способность данного белка вызывать иммунный ответ, резко снизить его аллергенность. Это достигается за счет объединения кошачьего аллергена с другим белком, который просто вызывает иммунный ответ», — добавил иммунолог.

Побочные эффекты от новой вакцины будут выясняться в ходе клинических испытаний. Сначала ее испытывают на добровольцах, не имеющих заболеваний. А потом только перейдут на испытания с людьми, которые страдают от аллергии на кошек.

Белки кошки являются достаточно серьезным аллергеном, которые могут вызвать разные клинические проявления, например, бронхиальную астму. Поэтому скорее всего вакцина будет нацелена, прежде всего, на снятие самых тяжелых аллергических проявлений, резюмировал собеседник «360».