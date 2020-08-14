Результаты испытаний российской вакцины от коронавируса опубликуют в международном журнале

17 августа результаты клинических испытаний российской вакцины от коронавируса подадут для публикации в одном из научных международных журналов. Среди претендентов есть и американское издание.

«Уже в начале следующей недели мы планируем подать большую статью по результатам клинических исследований вакцины», — заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью «Интерфаксу».

Сразу несколько серьезных научных журналов предложили опубликовать данные по вакцине у себя.

В России обнародование результатов клинических испытаний препаратов традиционно проходит уже после государственной регистрации. Это делается для того, чтобы избежать влияния на мнение экспертов, которые советуют Минздраву зарегистрировать препарат или отказать в регистрации, объяснил Гинцбург.

Он добавил, что, когда клинические испытания вакцины от коронавируса только начались, на общедоступных сайтах уже опубликовали «дизайн исследований». Каждый желающий мог узнать, как «сконструирован» новый препарат.

Публикацию данных о вакцине от коронавируса подтвердил и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он пообещал, что уже в понедельнику можно будет ознакомиться с информацией о доклинических и клинических испытаниях препарата.

Сейчас на вакцину уже получен патент, она зарегистрирована. Еще как минимум 150 стран ведут процесс патентования этого препарата.