Результаты испытаний российской вакцины от коронавируса опубликуют в международном журнале
«Уже в начале следующей недели мы планируем подать большую статью по результатам клинических исследований вакцины», — заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью «Интерфаксу».
Сразу несколько серьезных научных журналов предложили опубликовать данные по вакцине у себя.
В России обнародование результатов клинических испытаний препаратов традиционно проходит уже после государственной регистрации. Это делается для того, чтобы избежать влияния на мнение экспертов, которые советуют Минздраву зарегистрировать препарат или отказать в регистрации, объяснил Гинцбург.
Он добавил, что, когда клинические испытания вакцины от коронавируса только начались, на общедоступных сайтах уже опубликовали «дизайн исследований». Каждый желающий мог узнать, как «сконструирован» новый препарат.
Публикацию данных о вакцине от коронавируса подтвердил и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он пообещал, что уже в понедельнику можно будет ознакомиться с информацией о доклинических и клинических испытаниях препарата.
Сейчас на вакцину уже получен патент, она зарегистрирована. Еще как минимум 150 стран ведут процесс патентования этого препарата.