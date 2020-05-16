    16 мая 2020, 09:45

    Резкую потерю веса назвали распространенным симптомом рака

    Дарья Бунякова

    Резкая потеря веса может говорить о развитии онкологических заболеваний. Объясняется это тем, что злокачественная опухоль забирает из организма много белка.
    Резкую потерю веса назвали распространенным симптомом рака

    «Опухоль снижает лейкоциты, белковые фракции. Мы даже иногда назначаем белковое специальное питание, чтобы поддержать пациента», — пояснил в Instagram главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

    Он добавил, что медики переводят на белковый рацион при химиотерапии, когда у пациента теряется аппетит.

    «Опять же есть люди, которые много постятся, точно не переедают. Обратите внимание, что там тоже бывают онкологические заболевания», — отметил врач.

    При этом Каприн призвал осторожно подходить к лечебному голоданию. Такая практика может не только принести пользу, но и сильно навредить организму.

    В начале мая на сайте закупок госкорпорации «Росатом» появилась информация о разработке российской тест-системы для диагностики онкологических заболеваний органов пищеварения. Исследования будут проводить на основе анализа выдыхаемого пациентом воздуха. Для разработки и производства тестов потребуется 4,5 миллиона рублей.