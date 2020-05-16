Резкую потерю веса назвали распространенным симптомом рака

Резкая потеря веса может говорить о развитии онкологических заболеваний. Объясняется это тем, что злокачественная опухоль забирает из организма много белка.

«Опухоль снижает лейкоциты, белковые фракции. Мы даже иногда назначаем белковое специальное питание, чтобы поддержать пациента», — пояснил в Instagram главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

Он добавил, что медики переводят на белковый рацион при химиотерапии, когда у пациента теряется аппетит.

«Опять же есть люди, которые много постятся, точно не переедают. Обратите внимание, что там тоже бывают онкологические заболевания», — отметил врач.

При этом Каприн призвал осторожно подходить к лечебному голоданию. Такая практика может не только принести пользу, но и сильно навредить организму.

В начале мая на сайте закупок госкорпорации «Росатом» появилась информация о разработке российской тест-системы для диагностики онкологических заболеваний органов пищеварения. Исследования будут проводить на основе анализа выдыхаемого пациентом воздуха. Для разработки и производства тестов потребуется 4,5 миллиона рублей.