Резкий скачок заболеваемости COVID-19 отметили в Казахстане. Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что количество случаев заражения коронавирусом за последний месяц выросло почти в 20 раз, написало РИА «Новости».

Министр подчеркнула, что сложную эпидемическую обстановку в стране по большей мере сформировал новый штамм инфекции «омикрон».

«Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 19,6 раза, репродуктивное число — в 2,1 раза, суточный объем тестирования на COVID-19 вырос в 3,5 раза и достиг 50 тысяч тестов в сутки», — заявила Гиният.

При этом глава Минздрава обратила внимание на то, что несмотря на рост показателей заболеваемости, количество смертей от последствий коронавируса наоборот уменьшается. За последний месяц летальность снизилась в 2,5 раза.

Несмотря на этот положительный аспект, число пациентов в больницах выросло в два раза, лечащихся в домашних условиях — в пять раз.

За последние сутки в Казахстане коронавирус диагностировали у 9798 человек, шесть человек скончались. Всего в стране зафиксирован 1 071 130 случаев COVID-19.