Резкий скачок случаев госпитализаций из-за коронавируса зафиксировали в России за последние сутки | 360°

Здоровье 18 октября 2022, 12:38 Резкий скачок случаев госпитализаций из-за коронавируса зафиксировали в России за последние сутки Оперштаб сообщил о выявлении 9474 новых случая заражения коронавирусом в России за сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

За сутки в России зафиксировали 9474 новых случая заражения коронавирусом. Число госпитализированных резко выросло: если накануне их было 604, то за последние 24 часа — 1934. Об этом сообщили на сайте оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Количество новых выявленных случаев COVID-19 незначительно снизилось по сравнению с предыдущим днем. При этом выздоровевших стало больше: врачи выписали 20 252 россиян. Умер 91 человек.

Реклама

Больше всего заразившихся в течение последних суток — в Свердловской области (804). На втором месте — Санкт-Петербург (647), на третьем — Москва (606). По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии ПЦР-тест в Московской области сдали 19 039 373 человек. За последние сутки в Подмосковье выявили всего 136 случаев COVID-19.

Реклама

По последним данным оперативного штаба, коллективный иммунитет в России достигает 7,4%.Полную вакцинацию прошли свыше 89 миллионов человек.