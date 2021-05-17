Резкий рост заболеваемости ковидом выявили в Петербурге

Петербургские врачи зафиксировали резкий рост новых случаев заражения коронавирусом. По сравнению с прошлым воскресеньем больных стало больше почти на 29%. Об этом сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции.

«По сравнению с прошлым воскресеньем на 28,86% увеличилось число регистраций новых случаев COVID-19. На 26,35% увеличилась суточная госпитализация взрослых с ковид-ассоциированными состояниями», — заявили в ведомстве.

В совете добавили, что по городу отмечается увеличение заболеваемости ковидом. При этом 16 мая число выздоровевших в пять раз превысило показатель прошлой недели. Медики выписали из больниц 1069 пациентов.

«Это объясняется тем, что в большой период праздничных и нерабочих дней граждане реже обращались в медицинские организации для осмотра врача, регистрации выздоровления и закрытия листка нетрудоспособности», — пояснили в сообщении.

Всего за время пандемии в Петербурге зафиксировали 427 382 случая заражения коронавирусом. Вылечились от ковида 389 984 пациента. Скончались после инфицирования 13 762 человека.