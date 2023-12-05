05 декабря 2023, 09:20
Резкий рост заболеваемости коклюшем выявили в Екатеринбурге
ЕАН: в Екатеринбурге началась эпидемия коклюша, заболели свыше 200 человек
Вспышка заболеваемости коклюшем произошла в Свердловской области. В одном только Екатеринбурге в ноябре выявили больше 200 случаев заражения, сообщило агентство ЕАН со ссылкой на закрытую статистику горздрава.
Больше всего заболевших приняли поликлиники Орджоникидзевского района — анализы показали 108 случаев заражения коклюшем. В Верх-Исетском районе такой диагноз подтвердили чуть менее сотне пациентов, в Железнодорожном районе зарегистрировали 58 заболевших.
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Во втором по величине городе Свердловской области — Березовском — тоже зафиксировали рост заболеваемости. Там подтвердился 81 случай коклюша, из них 39 — у детей. Минздрав и Роспотребнадзор не комментировали информацию журналистов.
В Санкт-Петербурге заболеваемость коклюшем увеличилась в 13,4 раза. Больше 90% инфицированных — дети. Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил «360», что болезнь можно диагностировать при помощи специальных тест-систем. Он назвал вакцинацию единственным способом профилактики.
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