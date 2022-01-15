Резкий рост случаев ковида за сутки снова зафиксировали в России

За последние сутки в России выявили 27 179 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Темп прироста составил 0,25%. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

У 14,8% из них не было клинических проявлений заболевания.

Лидерами по числу новых случаев заражения коронавирусом по-прежнему остаются Москва (+6555), Санкт-Петербург (+3314) и Московская область (+2589). А наименьшее число случаев ковида выявили в Чукотском и Ненецком административных округах — пять и шесть соответственно.

Выздоровели за сутки 26 584 заболевших, умерли — 723.

Таким образом, за всю пандемию в стране зарегистрировано 10 774 304 случая заболевания. Общее число умерших от ковида за все время пандемии — 320 634 человек. Побороть болезнь удалось 9 835 884 зараженным.

Полную вакцинацию прошли 76 520 849 человек. Коллективный иммунитет в России составляет 63,7%.