Резкий рост случаев коронавируса зафиксировали за сутки в России

За последние сутки в России выявили еще 23 820 заболевших ковидом. При этом днем ранее зафиксировали 21 155 случаев. Об этом сообщили в оперштабе.

Больше всего заражений в Москве (+5712), Санкт-Петербурге (+2708) и Московской области (+1990).

Всего за последние 24 часа выздоровели 24 952 человека, скончались — 739. С начала пандемии ковидом в России заболели 10 747 125 человек, поправились — 9 809 300, умерли — 319 911.

В Московской области с начала пандемии сделали 14 562 965 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Число заразившихся коронавирусом начало расти после новогодних праздников. По словам российского президента Владимира Путина, у страны есть несколько недель для подготовки к новой волне эпидемии. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первым удар примут Москва и Подмосковье. Власти также отметили, что сейчас в РФ распространяется «омикрон»-штамм, который специалисты считают очень заразным.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион начал готовиться к новой вспышке коронавируса. В частности, число ковидных коек в госпитале парка «Патриот» увеличат в два раза.