Резкий рост числа госпитализаций с COVID-19 в России зафиксировал оперштаб

В России зафиксировали резкий рост числа госпитализаций с COVID-19. За сутки в больницы попали 3462 человека — на 227,2% больше по сравнению с 18 апреля, сообщили в оперштабе.

Было выявлено 8640 новых случаев заболевания, 235 человек умерли. Выздоровели и выписались из больниц 16 763 человека — это на 17% больше, чем день назад. Вакцинацию первым компонентом, по последним данным, прошли 90 015 765 человек, полный курс — 86 222 601 россиянин. Коллективный иммунитет составил 45,2%.

В Москве за сутки было выявлено 416 новых случаев заболевания, госпитализирован 151 человек, выздоровели 893 человека. В Подмосковье коронавирус диагностирован у 149 человек, столько же выздоровели, еще 79 были госпитализированы. За все время пандемии в области провели 16 690 433 ПЦР-тестов на коронавирус.

Ранее сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич рассказала в интервью «Известиям» о грядущей вспышке в России «стелс-омикрона».