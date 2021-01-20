Резкий перепад температуры случится в московском регионе. Вот как он может сказаться на здоровье

По словам Романенко, при резком изменении погоды есть два типа реакции. Первый тип — гипотонический. Это проявляется в снижении работоспособности, возникновении сонливости и головокружения. Второй тип — гипертонический, при котором болит голова, ускоряется сердцебиение и повышается давление.

В первом случае рекомендуется пить свежезаваренный чай, травяные и фитопрепараты, а также больше гулять и проветривать помещение при длительном нахождении. Во втором случае врач порекомендовала препараты которые помогут снизить артериальное давление и стабилизировать состояние. Кроме того, необходимо отказаться от алкоголя, минимизировать употребление соли и ограничить употребление кофе и стимулирующих напитков.