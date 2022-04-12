Врач обозначила причины резких пробуждений ночью

Врач-сомнолог, невролог Елена Царева предупредила, что резкие пробуждения ночью могут свидетельствовать о развитии дыхательной недостаточности и депрессивного расстройства. Специалиста процитировало ИА НСН.

Царева заметил, что около 70% ночных пробуждений вызваны необходимостью посетить туалет. Еще одна причина пробуждения — это остановка дыхания, которой страдают порядка 40% людей.

На качество сна также влияют двигательные расстройства. Они выражаются в странных движениях руками и ногами. Среди других факторов отказа организма от сна могут стать плохие сновидения, негативные мысли или стресс.