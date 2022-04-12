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    12 апреля 2022, 21:33

    Врач обозначила причины резких пробуждений ночью

    Артур Блянихов

    Врач-сомнолог, невролог Елена Царева предупредила, что резкие пробуждения ночью могут свидетельствовать о развитии дыхательной недостаточности и депрессивного расстройства. Специалиста процитировало ИА НСН.

    Царева заметил, что около 70% ночных пробуждений вызваны необходимостью посетить туалет. Еще одна причина пробуждения — это остановка дыхания, которой страдают порядка 40% людей.

    На качество сна также влияют двигательные расстройства. Они выражаются в странных движениях руками и ногами. Среди других факторов отказа организма от сна могут стать плохие сновидения, негативные мысли или стресс.