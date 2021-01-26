Резкая оттепель оказалась опасной для переболевших COVID-19

Одно из осложнений, появляющееся после коронавируса, — повышенное давление. По этой причине резкое потепление в Свердловской области плохо отразилось на самочувствии многих жителей региона. Об этом рассказал директор Уральского института кардиологии, профессор, почетный кардиолог России Ян Габинский.

Переболевшие COVID-19 часто жалуются на сердечно-сосудистые проблемы, в том числе на высокое давление. Врачи диагностируют у них тахикардию и слабость.

«Метеоситуация может быть пусковым моментом, связанным с гипертоническим кризом», — привело слова кардиолога агентство Ura.ru.

Многие из его коллег, которые уже перенесли инфекцию, в последние два дня жалуются на головные боли.

«Поступило несколько молодых человек, которые в это время большую физическую нагрузку испытывали», — рассказал кардиолог.

Он посоветовал отказаться на время от тренировок и других физических нагрузок в дни, когда наблюдаются большие температурные перепады.

Сейчас планируется провести исследование, чтобы сравнить особенности течения болезней у тех, кто перенес коронавирус, и других пациентов.