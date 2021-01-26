Резкая оттепель оказалась опасной для переболевших COVID-19
Переболевшие COVID-19 часто жалуются на сердечно-сосудистые проблемы, в том числе на высокое давление. Врачи диагностируют у них тахикардию и слабость.
«Метеоситуация может быть пусковым моментом, связанным с гипертоническим кризом», — привело слова кардиолога агентство Ura.ru.
Многие из его коллег, которые уже перенесли инфекцию, в последние два дня жалуются на головные боли.
«Поступило несколько молодых человек, которые в это время большую физическую нагрузку испытывали», — рассказал кардиолог.
Он посоветовал отказаться на время от тренировок и других физических нагрузок в дни, когда наблюдаются большие температурные перепады.
Сейчас планируется провести исследование, чтобы сравнить особенности течения болезней у тех, кто перенес коронавирус, и других пациентов.