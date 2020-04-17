Режим самоизоляции в Башкирии продлится до конца апреля
Елена Прочаковская, начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям, сообщила, что режим самоизоляции в регионе продлится до конца апреля. Об этом написал сайт ToDay News Ufa.
С 20 апреля режим самоизоляции в республики ужесточат. Нарушители будут получать штрафы, которые невозможно избежать.
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что до конца мая будет сохранен плотный и определенный рабочий график органов власти.