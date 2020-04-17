    17 апреля 2020, 13:46

    Режим самоизоляции в Башкирии продлится до конца апреля

    Анастасия Кременчугская

    Елена Прочаковская, начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям, сообщила, что режим самоизоляции в регионе продлится до конца апреля. Об этом написал сайт ToDay News Ufa.

    С 20 апреля режим самоизоляции в республики ужесточат. Нарушители будут получать штрафы, которые невозможно избежать.

    Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что до конца мая будет сохранен плотный и определенный рабочий график органов власти.