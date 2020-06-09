Режим самоизоляции продлили в ХМАО
Власти ХМАО продлили режим самоизоляции в регионе до 23 июня. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на Наталью Комарову, губернатора Югры.
«Пока условия не благоприятствуют снятию режима самоизоляции, он будет продлен до 23 июня», — заявила Комарова.
По ее словам, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе равен единице. А для того, чтобы снять режим самоизоляции, коэффициент должен быть ниже.
Количество проводимых тестов на COVID-19 среди горожан и свободного коечного фонда соответствуют стандартам.