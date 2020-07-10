Режим самоизоляции продлили для пенсионеров Башкирии

Радий Хабиров, глава республики, внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции продлен для людей от 65 лет до 26 июля.

Выходить на улицу пенсионеры могут в случае необходимости покупки продуктов, лекарств, обращений в салоны связи, поездок к садовым и дачным участкам, посещения кладбищ.