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    10 июля 2020, 11:46

    Режим самоизоляции продлили для пенсионеров Башкирии

    Анастасия Кременчугская

    Власти Башкирии продлили режим самоизоляции для людей от 65 лет и старше. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    Радий Хабиров, глава республики, внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции продлен для людей от 65 лет до 26 июля.

    Выходить на улицу пенсионеры могут в случае необходимости покупки продуктов, лекарств, обращений в салоны связи, поездок к садовым и дачным участкам, посещения кладбищ.