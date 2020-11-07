Режим самоизоляции для пожилых жителей Тульской области продлили

Правительство Тульской области до 23 ноября продлило режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет. Глава территории Алексей Дюмин внес соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенном 16 марта.

В документе, опубликованном пресс-службой облправительства, сказано, что пожилые люди вправе уйти на больничный, в ежегодный оплачиваемый отпуск, либо оформить перевод на дистанционную работу.

Школы области продолжат работать в очном формате, но им дано право переходить на дистанционное обучение по согласованию с областным министерством образования.

На дистанционное обучение будут переведены студенты 3-6-х курсов и ординаторов медицинского института Тульского государственного университета (ТулГУ), которые работают в медучреждениях. Замещать педагогов в школах будут учащиеся 3-5-х курсов Тульского государственного педагогического университета им. Толстого по специальностям «Образование и педагогические науки».

С начала распространение коронавируса в Тульской области был выявлен 13 141 случай заболевания. Выздоровели 11 260 пациентов, умерли 422 человека.

Ушедшим на самоизоляцию жителям Подмосковья доставлять продукты будут мобильные бригады, организованные министерством социального развития региона. Участвовать в акции будут более трех тысяч волонтеров.