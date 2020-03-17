Режим повышенной готовности введен в Красноярском крае

Власти города рассказали, что исходят из того, что проникновение угрозы коронавируса на территорию Красноярского края неминуемо, пришлось вводить режим повышенной готовности.

По мнению представителя региона Юрия Лапшина, бездействие в этой ситуации категорически, фатально гораздо более опасно.

«Возможно, мы перестраховываемся, возможно, мы переоцениваем», — приводит слова Лапшина сайт «Известия».