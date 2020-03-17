Режим повышенной готовности введен в Красноярском крае
С 17 марта режим повышенной готовности ввели в Красноярском крае из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом написало РИА «Новости».
Власти города рассказали, что исходят из того, что проникновение угрозы коронавируса на территорию Красноярского края неминуемо, пришлось вводить режим повышенной готовности.
По мнению представителя региона Юрия Лапшина, бездействие в этой ситуации категорически, фатально гораздо более опасно.
«Возможно, мы перестраховываемся, возможно, мы переоцениваем», — приводит слова Лапшина сайт «Известия».