Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Липецке

Согласно документу, жителям города, посещавшим потенциально опасные страны, следует обратиться за медицинской помощью на дому при первых признаках заболевания.

Работодатели также обязаны измерять температуру сотрудников и отстранять от работы тех, кто вызывает подозрение.

В регионе усилены меры профилактики.