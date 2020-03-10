Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Липецке
Режим повышенной готовности веден в Липецкой области губернатором Игорем Артамоновым. Причина — распространение коронавируса в регионе. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на сайт администрации Липецкой области.
Согласно документу, жителям города, посещавшим потенциально опасные страны, следует обратиться за медицинской помощью на дому при первых признаках заболевания.
Работодатели также обязаны измерять температуру сотрудников и отстранять от работы тех, кто вызывает подозрение.
В регионе усилены меры профилактики.