Здоровье 21 марта 2024, 14:40 Ревматолог Свинцицкая назвала лишний вес одной из причин остеоартрита

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Одним из самых распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата можно назвать остеоартрит. О причинах, которые его вызывают, телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Ирина Свинцицкая.

Она объяснила, что в последние годы заболевание стали диагностировать чаще. Это связано с тем, что многие россияне ведут малоподвижный образ жизни и имеют лишний вес. По этой причине возрастает нагрузка на суставы, провоцируя развитие остеоартрита.

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Кроме того, он может проявиться на фоне подагры или после перенесенной травмы. Наконец, играет роль и наследственный фактор.

«Чаще этой патологией страдают пожилые люди, но, к сожалению, в последнее время, она появляется и у молодых людей. Обычно это связано с посттравматическими ситуациями», — объяснила врач.

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