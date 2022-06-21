Ревматолог Соколов рассказал, почему болят суставы у молодых людей

Люди старше 50-60 лет часто страдают болями в коленях, поскольку с возрастом суставы изнашиваются, однако такая проблема может быть и у молодых людей, если они имеют избыточный вес. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-ревматолог Илья Соколов.

Единственный способ помочь суставам — укреплять мышцы и следить за весом. Мышечный корсет помогает двигаться, правильно распределяя вес, и держать осанку.

«Если мы имеем крепкие мышцы, то тогда нагрузка с костей и суставов будет частично перераспределена на мышцы», — пояснил врач.