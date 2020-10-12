Ревматолог рассказал о смертельной опасности артрита для молодых людей

«Ревматоидный артрит или псориатический артрит — эти заболевания суммарно поражают порядка 1–1,5% от общего количества населения. То есть каждый сотый страдает этим заболеванием. Это очень тяжелые болезни, которые могут быстро прогрессировать», — пояснил он.

Специалист отметил, что у человека с таким диагнозом поражается сразу несколько суставов, в итоге они разрушаются и деформируются. Если пациент с этим недугом не лечится, он приходит к инвалидности в течение нескольких лет. Болезнь сопровождается активным воспалительным процессом. Из-за него обостряются сахарный диабет или атеросклероз. Именно поэтому у пациента повышается риск ранней смерти, причинами которой могут стать инфаркт и инсульт.