Ревматолог предостерег от приема иммуностимуляторов «на всякий случай»

Главный ревматолог столичного департамента здравоохранения Алена Загребнева порекомендовала отказаться от приема иммуностимуляторов, не узнав заранее о состоянии иммунной системы. Специалиста процитировала радиостанция «Говорит Москва».

«Мы либо должны провести полную аналитику иммунной системы, чтобы понимать, какое звено нам нужно стимулировать и вообще нужно ли это делать, а вот прием иммуностимуляторов на всякий случай, но регулярно в ряде случаев мы видим именно такие дебюты», — обратила внимание Загребенева.

Ранее онколог Андрей Пылев предупредил, что симптомы рака печени могут различаться в зависимости от местоположения злокачественного образования.

«Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения», — указал врач.