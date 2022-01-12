Ревматолог перечислила продукты, которые разрушают суставы

Директор Центра артрита и опорно-двигательного аппарата в клинике Кливленда, ревматолог Элейн Хусни рассказала, какие продукты способны оказывать негативное воздействие на суставы. Об этом написало ИА Nation News.

По словам специалиста, лекарственные препараты приносят лишь обезболивающий эффект. Для того, чтобы убрать боль в коленях или плечах, необходимо пересмотреть ежедневный рацион питания.

Ревматолог считает, что некоторые продукты не только способны повреждать здоровые клетки, но и подавлять иммунитет.

«Определенные виды продуктов могут вызывать хроническое воспаление в организме, иммунный ответ, который постоянно задействован, может повреждать здоровые клетки и органы», — пояснила Хусни.

К разрушающим суставы продуктам специалист отнесла фастфуд, жареную или жирную пищу, а также сладкие газированные напитки. По ее словам, любому, даже здоровому человеку, необходимо навсегда отказаться от ультрапереработанной еды.