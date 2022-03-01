Ревматолог объяснила, почему хрустят колени

Врач-ревматолог Ирина Меньшикова объяснила «Москве 24», чем может быть вызван хруст в коленях.

«Хруст в коленях появляется либо из-за хрящевых проблем, то есть дистрофических изменений хряща, либо травматических проблем, когда имеется повреждение мениска», — цитирует Меньшикову портал News.ru.

По ее словам, иногда это может быть связано со связочным аппаратом, когда повреждаются связки и сухожилия вокруг сустава. Она добавила, что хруст в коленях не связан с нехваткой кальция.