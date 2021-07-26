Ревматолог назвал симптомы псориатического артрита
Главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева рассказала для радиостанции «Говорит Москва» о симптомах, которые могут указывать на псориатический артрит. Оказалось, что это не только боли в суставах.
Врач посоветовала обратить внимание на целостность ногтевой пластины. Грибок ногтей может свидетельствовать о развитии более серьезной болезни.
«Серьезный момент, когда пациент говорит: не обращайте внимания, у меня грибок. После чего смотришь, находишь очаги на теле и понимаешь, что это не грибок, а псориаз, затем находишь воспаленные связки, суставы. Оказывается, боль в спине беспокоит много лет, но чаще всего пациент никак не связывает кожный процесс с болью в шейном или грудном отделе позвоночника», — рассказала Загребнева.
Она добавила, что боль в спине при псориатическом артрите часто бывает ритмичной, беспокоит пациента в состоянии покоя. Физические нагрузки как правило помогают ее унять. Часто боль появляется ночью и усиливается под утро.
Также указывать на артрит может пяточная шпора — когда боль возникает при наступлении на пятку.
Симптомом может быть и дактилит — деформация пальцев, при которой они утолщаются на концах.
Врач добавила, что для псориатического артрита характерны боли симметричного характера — если что-то болит, оно будет болеть с обеих сторон тела.