Ревматолог назвал первые симптомы артрита

Течение любой болезни можно облегчить, если вовремя распознать симптомы и обратиться к врачу. Главный ревматолог московского департамента здравоохранения Алена Загребнева рассказала для радиостанции «Говорит Москва» о первых симптомах артрита.

Артрит это аутоиммунное заболевание, которое поражает не только суставы, но и другие органы и системы — сердце, дыхательные пути, почки, кожу, нервную систему.

«Особенностью этого суставного синдрома является наличие внутренней скованности, когда утром пациенту очень сложно, например, собрать кисть в кулак или начать двигаться и совершать элементарные утренние туалеты. Для ревматоидного артрита характерна симметричность, когда есть два колена, два лучезапястных, вот эту симметрию мы видим у большинства наших пациентов, хотя дебюты, конечно, бывают абсолютно разными. Если пациент разболелся достаточно серьезно, и мы говорим о том, что это полиартрит, то классика жанра — это лучезапястные суставы, мелкие суставы кистей, коленные суставы, суставы стоп. Соответственно, если такие жалобы появляются, откладывать визит к врачу точно не нужно», — рассказала врач.