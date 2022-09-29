Ревматолог Лебедева объяснила, почему в организме так важно наличие коллагена | 360°

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Ревматолог Лебедева объяснила, почему в организме так важно наличие коллагена

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Врач-ревматолог «ИНВИТРО-Воронеж» Елена Лебедева в разговоре с изданием Lenta.ru рассказала, что дефицит коллагена в организме приводит к травмам и снижению эластичности кожи. А его переизбыток грозит фиброзом органов.

Коллаген часто называют строительным материалом, который обеспечивает прочность и эластичность всех соединительных тканей, в том числе костей, сухожилий, хрящей, связок, кожи и ногтей, написало utro.ru.

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«При недостатке коллагена или при поломках в его структуре, можно выявить такие симптомы: овал лица постепенно провисает, снижается эластичность кожи; мелкие морщинки со временем превращаются в складки и заломы», — предупредила медик.

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Она также добавила, что нехватка в организме коллагена провоцирует появление лишнего веса, сухость кожи, опущение уголков губ и верхнего века, боль в суставах.

«Появляются другие заболевания; из-за дефицита коллагена возрастает риск травм при резких движениях, ухудшается состояние волос: волосы тускнеют и начинают расщепляться на концах», — добавила ревматолог.

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