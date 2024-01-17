Здоровье 17 января 2024, 16:57 Ревматолог Борисова рассказала, что боли в суставах во время смены погоды не являются нормой

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Врач-ревматолог Надежда Борисова в беседе с «ТСН 24» дала советы россиянам как быть, если в плохую погоду или при перепаде температур ноют суставы. Первое, на что обратила внимание медик, такое состояние не считается нормой.

Зачастую боли в суставах при смене температур свидетельствуют об уже имеющемся заболевании.

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«Например, это могут быть остеоартрит или ревматоидный артрит», — сказала специалист.

Облегчить боли помогут согревание или теплый душ. Также можно использовать препараты группы НПВП, но лучше это делать после консультации с врачом.