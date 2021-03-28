Пожилые сотрудники центра Гамалеи ревакцинировались «Спутником V»

Несколько сотрудников центра Гамалеи использовали вакцину «Спутник V» для ревакцинации. В их числе были и пожилые работники. Об этом сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Такое заявление он сделал в эфире Первого канала.

«Конечно, „Спутник V“ может использоваться для ревакцинации. Никаких ограничений нет. Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались. И ряд из них, пожилых, были перевакцинированы. Очень хорошие [иммунные] ответы», — сказал он.

Логунов уточнил, что побочные эффекты от вакцины у пожилых людей проявляются намного реже, чем у молодых. Он отметил, что это вполне логичный процесс. У молодых иммунная система реактивна, в то время как у пожилых наблюдается ее старение.

Вакцинация пожилых людей считается приоритетной, однако в некоторых случаях пенсионерам нельзя прививаться. Главным противопоказанием является наличие острой фазы заболеваний, отметил Nation News.

Ранее Владимир Путин рассказал о своих ощущениях после вакцинации одним из трех российских препаратов. Каким именно российский лидер не уточнил. Он отметил, что после прививки не почувствовал почти никакого дискомфорта. Единственные неприятные ощущения проявились спустя несколько часов в левой руке, уточнило Ura.ru.