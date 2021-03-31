В Минздраве оценили необходимость ревакцинации от ковида

Россиянам, скорее всего, потребуется ревакцинация от COVID-19 в будущем. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация (от коронавируса — прим. ред.). Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», — сказал министр здравоохранения в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1». Так Мурашко ответил на вопрос о том, что к лету у россиян, возможно, появится коллективный иммунитет, а потом надо ли будет прививаться постоянно.

Сформирована система наблюдения за состоянием здоровья населения, отметил министр.

«Именно те, которые переболели уже, и те, которые получили вакцину. У нас существует электронный ресурс, куда все эти данные собираются. Поэтому мы оцениваем, как человек реагирует, насколько он защищен», — рассказал Мурашко. Он отметил, что если необходимо, то можно спокойно вводить корректировки.

Система здравоохранения России постепенно отходит от особенностей, возникших из-за пандемии коронавируса, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, в российских больницах вновь начали проводить профилактические осмотры, а также диспансеризацию населения. Россияне вновь смогут проходить медицинские осмотры с целью профилактики и укрепления здоровья.