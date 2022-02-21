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    21 февраля 2022, 15:12

    Рецептурные препараты начнут продавать в России с доставкой

    Россияне смогут покупать рецептурные препараты в дистанционном режиме

    Анастасия Ектова

    Россия готовится к переходу на дистанционную продажу рецептурных препаратов. Такое заявление сделал первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

    Рецептурные препараты начнут продавать в России с доставкой

    Весной 2020 года по всей территории страны начала работать система дистанционной продажи безрецептурных препаратов. По состоянию на сегодняшний день Росздравнадзор выдал порядка 500 разрешений на интернет-торговлю, заявил Фисенко во время заседания комиссии «Единой России» по здравоохранению.

    «Получив, я считаю, достаточно позитивный опыт в дистанционной продаже безрецептурных, мы сейчас можем пойти на следующий шаг, на экспериментальный режим по дистанционной продаже рецептурных препаратов», — написало РИА «Новости».

    При появлении кашля многие сразу решают, что он вызван простудным заболеванием, и начинают принимать отхаркивающие препараты без консультации с врачом. Но кашель не всегда сопровождает инфекцию дыхательных путей. Он может быть признаком других патологий.