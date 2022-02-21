Рецептурные препараты начнут продавать в России с доставкой

Россия готовится к переходу на дистанционную продажу рецептурных препаратов. Такое заявление сделал первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Весной 2020 года по всей территории страны начала работать система дистанционной продажи безрецептурных препаратов. По состоянию на сегодняшний день Росздравнадзор выдал порядка 500 разрешений на интернет-торговлю, заявил Фисенко во время заседания комиссии «Единой России» по здравоохранению.

«Получив, я считаю, достаточно позитивный опыт в дистанционной продаже безрецептурных, мы сейчас можем пойти на следующий шаг, на экспериментальный режим по дистанционной продаже рецептурных препаратов», — написало РИА «Новости».

При появлении кашля многие сразу решают, что он вызван простудным заболеванием, и начинают принимать отхаркивающие препараты без консультации с врачом. Но кашель не всегда сопровождает инфекцию дыхательных путей. Он может быть признаком других патологий.