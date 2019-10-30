  • Рецептурные лекарства предложили сделать бесплатными для россиян

    30 октября 2019, 08:23

    Алена Пинаева

    Лекарства, которые выписываются по рецепту, должно оплачивать государство, а не так, как сейчас, возмещать лишь 20% стоимости. Такое мнение высказали научные сотрудники РАНХиГС и НИФИ Минфина, пишут «Ведомости».

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    В своей статье «Мониторинг РАНХиГС» они указали, что это поможет сократить смертность, повысить доступность лечения и улучшить качество медицины, а также снизить уровень бедности. Кроме того, это поспособствует выполнению нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

    Авторы публикации считают, что россияне предпочитают не покупать дорогие лекарства по рецепту. В итоге они так или иначе попадают в больницы, что в итоге обходится государству дороже. Либо люди все-таки приобретают рецептурные препараты, но тогда попадают за черту бедности.

    Выходом может стать полная оплата государством таких лекарств. Сейчас из бюджета на это выделяется 20% от стоимости медикаментов. Чтобы покрыть 70% препаратов потребуется 430 миллиардов рублей, пишут авторы инициативы. Предлагается сделать, как во Франции, — возмещать расходы. Другой вариант — добавить такие расходы в финансирование поликлиник, тогда врачи будут рациональнее применять лекарства.

    Эксперты считают, что в бюджете есть деньги на препараты по рецепту. Опасность может заключаться в том, что за счет государства начнут покупать неэффективные медикаменты, что в итоге приведет к новым расходам.