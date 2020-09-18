Ресторатор назвал срок безопасного употребления роллов

Сооснователь проекта ресторана паназиатской кухни Tsunami Kitchen Денис Автушенко рассказал, в течение какого времени можно есть роллы без риска навредить здоровью.

По его словам это блюдо можно есть в течение трех часов после приготовления. Спустя это время роллы теряют свой вкус. Помимо прочего, человек может отравиться испортившейся рыбой, пишет радио «Говорит Москва».

«В идеале рыба в роллах должна „жить“ не более трех часов. Ролл должен быть съеден в течение трех часов от момента его приготовления, иначе вы подвергаете себя риску», — пояснил Автушенко.

Он посоветовал не оставлять недоеденные роллы на следующий день. Специалист подчеркнул, что качество и вкус блюда будут в разы лучше, если употребить его свежим.