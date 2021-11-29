Оперштаб правительства России примет решение о необходимости введения дополнительных антиковидных ограничений из-за нового штамма коронавируса «омикрон». «Основные подходы» к борьбе с COVID-19 формируются именно там.

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это зависит от рекомендации правительственного штаба, именно там формулируются основные подходы», — сказал он.

О новом варианте коронавируса В.1.1.529, обнаруженном в Африке, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Известно, что у этой разновидности инфекции есть большое число мутаций и он потенциально может распространяться быстрее предыдущих штаммов.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее сообщил, что сотни миллионов адаптированной к новому штамму вакцины «Спутник V» произведут к февралю будущего года. Но массово выпускать эту версию не будут, так как российский препарат и без того эффективен против новых вариантов ковида.