Здоровье 18 апреля 2023, 23:05 Репродуктолог Танчук рассказала, из-за чего чаще всего возникает бесплодие Репродуктолог Танчук заявила, что риск бесплодия увеличивается с возрастом

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С возрастом риск бесплодия значительно возрастает. Таким мнением поделилась главный врач Центра планирования семьи Елена Танчук. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Кроме того, на риск развития бесплодия может влиять инфекционный фактор, а также раннее начало половой жизни. Негативно может сказываться плохая экология и вредные привычки, отметила медик.

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«Первое — то, что пары откладывают планирование беременности на более поздний репродуктивный возраст, когда она наступает реже в связи с особенностями женского и мужского организма», — рассказала Танчук.