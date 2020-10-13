Репродуктолог предупредил о влиянии COVID-19 на мужскую фертильность

Специалист напомнил, что во время пандемии внимание в основном было направлено на пожилых людей, поскольку они тяжелее всего переносили инфекцию. При этом вся последующая реабилитация касалась легких и сердечно-сосудистых вопросов.

«Мы видим определенные процессы агглютинации (склеивание отдельных спермиев между собой или с другими компонентами семени, в результате чего они теряют способность к передвижению и не могут оплодотворить яйцеклетку — прим. „ГМ“)», — отметил Аполихин.

По его словам, в некоторых случаях наблюдается утрата участка хромосомы в так называемой фрагментации ДНК. Он предупредил, что это может и повлечь за собой ряд нарушений фертильности, и иметь прямое отражение на потомстве при рождении детей.

«Нарушение функции гематотестикулярного барьера (между кровеносными сосудами и семенными канальцами — прим. „ГМ“) может вызывать аутоиммунные поражения яичек даже без выраженной локальной симптоматики орхита (воспаление яичка — прим. „ГМ“)», — продолжил эксперт.

Он добавил, что это аутоиммунное поражение может вызывать бесплодие в среднесрочной и отдаленной перспективе у мужчин, которые перенесли коронавирусную инфекцию даже в бессимптомной или легкой форме.