Репродуктолог озвучила долю успешных ЭКО

Процедура ЭКО — это искусственное оплодотворение яйцеклетки в условиях «in vitro» («в пробирке»), а затем перенос полученного эмбриона в полость матки для дальнейшего развития.

«Если мы считаем только те попытки, которые закончились переносом эмбриона, то частота наступления беременности составляет в среднем около 35%», ― уточнила Краснопольская.

Врач заметила, что в последние годы процент успешных ЭКО остается неизменным вне зависимости от развивающихся технологий. По ее словам, от возраста женщины часто зависит успешность процедуры. Краснопольская пояснила, что чем старше пациентка, тем меньше вероятность беременности. Например, женщины в возрасте 40-42 лет могут забеременеть в 15-20% случаев.

По информации РИА ФАН, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что процедуру ЭКО необходимо сделать доступнее для россиянок. По его мнению, это важно при проблемах репродуктивной функции. В свою очередь сенатор Татьяна Кусайко подчеркнула, что это позволит перенести первые роды на несколько лет.